Valencia e Leeds empatam sem gols O Valencia conseguiu segurar a pressão do Leeds e volta da Inglaterra com empate de 0 a 0, no primeiro duelo pela semifinal da Copa dos Campeões da Europa. A vaga para a final será definida na Espanha, no encontro marcado para o dia 8. Na outra semifinal, o Bayern receberá o Real Madrid, no dia 9, no Estádio Olímpico, com a vantagem de ter vencido por 1 a 0, no confronto de ontem. Valencia e Leeds tiveram algumas oportunidades de marcar, mas os espanhóis foram salvos em dois momentos decisivos pela boa atuação do goleiro Cañizares. O jogo tecnicamente não foi bom e ainda teve lances mais violentos. Se houver novo empate por 0 a 0, a vaga será definida por pênaltis. Se ocorrer empate com gols, o Leeds se classifica.