Valência e Leeds garantem vagas Os espanhóis tiveram duas vitórias sobre ingleses, nesta terça-feira, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões. Mas apenas uma significou classificação para as semifinais. A festa principal ficou por conta do Valencia, que derrotou o Arsenal por 1 a 0, em seu estádio, e segue adiante na principal competição européia. O Deportivo La Coruña ganhou do Leeds por 2 a 0, no Estádio Riazór, mas o resultado não foi suficiente para garantir vaga. Os dois jogos foram dramáticos. O Valencia entrou no Estádio Mestalla sabendo que precisava pelo menos de 1 a 0, já que havia perdido na Inglaterra por 2 a 1. O gol marcado fora de casa poderia ser fundamental para o atual vice-campeão continental manter o sonho de chegar novamente à final. O Valencia foi para cima do Arsenal, que se fechou o quanto pôde e tentou explorar os contra-ataques. A torcida espanhola só pôde comemorar a partir dos 30 minutos do segundo tempo, quando Johan Carew, de cabeça, fez o gol da vitória. O Arsenal ainda tentou o empate, mas esbarrou nos nervos e na boa defesa do time dirigido pelo argentino Hector Cúper. O La Coruña também tentou fazer sua parte. Que era bem mais difícil. O time galego havia perdido por 3 a 0, na ida, e precisava no mínimo repetir o placar. A esperança surgiu logo aos 8 minutos, com o gol de pênalti marcado por Djalminha. O atual campeão espanhol insistiu, foi para cima, e chegou ao segundo gol aos 28 minutos da fase final, com Tristán. Depois, jogou na base do desespero, para se despedir da competição. Valencia e Leeds fazem uma das semifinais, nos dias 2 e 8 de maio. Os outros dois semifinalistas serão conhecidos amanhã. O Real Madrid, atual campeão europeu, recebe o Galatasaray, no Santiago Bernabéu, com a obrigação de ganhar pelo menos por 1 a 0. No confronto anterior, os turcos venceram, de virada, por 3 a 2. Já o Bayern de Munique recebe o Manchester United, no Estádio Olímpico, com a vantagem de jogar pelo empate. No clássico anterior, na Inglaterra, os alemães ganharam por 1 a 0, gol do brasileiro Paulo Sérgio em cima da hora. Os ingleses precisam vencer, na pior das hipóteses também por 1 a 0, para levar a decisão da vaga para os pênaltis.