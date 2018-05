Valencia e Michael se recuperam e voltam a treinar no Fluminense

RIO - Um dia depois da goleada por 5 a 0 sobre o Horizonte-CE pela Copa do Brasil, os jogadores do Fluminense se reapresentaram ao clube nesta sexta-feira. Enquanto os reservas foram a campo para o treinamento, os jogadores que atuaram como titulares na vitória sobre o Horizonte apenas fizeram um trabalho regenerativo.

Além do alívio após a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Tricolor tem mais três motivos para comemorar. Isso porque o volante Valencia e os jovens atacantes Michael e Marcos Junior, que estavam afastados por causa de contusão, treinaram normalmente e deverão estar à disposição do comandante Cristóvão Borges para a sequência da competição e também nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

O próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil será o Tupi, de Minas Gerais. Mas a partida ainda não tem data marcada pela CBF. No sábado, 19 de abril, o time fará sua estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Figueirense, no Maracanã.