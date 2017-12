Valencia e Real continuam líderes O capitão Fernando Hierro manteve o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Ele fez os três gols da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Zaragoza, neste domingo, pela 31ª rodada do torneio. O resultado levou o Real a 56 pontos na classificação, o mesmo número que o Valencia, que sofreu para bater o Osasuña por 2 a 1. O time de Madri, porém, leva vantagem no saldo de gols: 27 a 13. Outro destaque da rodada foi a goleada do Celta sobre o Athletic de Bilbao por 6 a 1. Na partida disputada no estádio Santiago Bernabeu, Hierro comemorou seus 34 anos, completados sábado, em grande estilo. Seu primeiro gol, aos 15 minutos da etapa inicial, foi o 100º que marcou com a camisa do Real. Aos 14 do segundo tempo, ele fez o segundo, cobrando um pênalti rasteiro, no meio do gol, enquanto o goleiro caía para o lado esquerdo. O Zaragoza ameaçou estragar a festa com Milosevic, aos 33, mas no minuto seguinte Hierro marcou novamente e deu tranqüilidade ao time madrilenho. Já o Valencia sofreu, mesmo jogando em seu estádio, o Mestalla, diante do 17º colocado. A vitória sobre o Osasuña só foi garantida aos 48 minutos do segundo tempo, quando Baraja marcou de cabeça. Juan Sanchez havia aberto o placar para os valencianos aos 33 da etapa final e Alosi empatara aos 39. O Deportivo La Coruña continua perto dos líderes (54 pontos), após os 3 a 1 sobre o lanterna Tenerife (32). Scaloni (2) e Makaay marcaram para o Deportivo, enquanto Lussenhoff fez para o adversário. O Celta foi ao "alçapão?? de San Mamés e não teve pena do Athletic de Bilbao. Aplicou 6 a 1 com uma facilidade surpreendente. Os dois primeiros gols foram de brasileiros: Catanha e Vagner. Luccin, Karpin, Jesuli e Maurice completaram a goleada do time de Vigo, que divide a quarta posição com o Bétis (51 pontos). Urzaiz marcou para o Athletic. O Barcelona pulou para sexta posição (50) com a vitória por 2 a 1 sobre o Valladolid. O time da casa marcou com García, mas o Barça virou com Kluivert e Cocu. Kluivert chegou aos 16 gols no Espanhol e divide a artilharia com Catanha e Morientes (Real Madrid). Espanyol e Mallorca também perderam em casa, para Alavés (1 a 2) e Real Sociedad (0 a 2), respectivamente.