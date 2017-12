Valencia e Real Madrid lideram Valencia foi derrotado neste domingo pelo Rayo Vallencano por 2 a 1, e agora está empatado na liderança do Campeonato Espanhol, com 53 pontos, com o Real Madrid, que empatou no sábado com o Barcelona por 1 a 1. Mesmo com a vitória, o Vallencano continua na última colocação ao lado do Tenerife com 32 pontos. Outros resultados deste domingo: Celta 3 x 2 Las Palmas Alaves 2 x 3 Atlético de Bilbao Real Sociedad 1 x 0 Espanhol Sevilla 0 x 2 Malaga Villareal 2 x 2 Valladolid Zaragoza 1 x 1 Betis Tenerife 0 x 0 Mallorca