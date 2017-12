Valência: Edu fora 6 meses por lesão A temporada espanhola nem começou e o meia brasileiro Edu, ex-Corinthians, já é a principal baixa do Valência. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, neste sábado, durante o treino, e o departamento médico do time já avisou que será preciso pelo menos seis meses para recuperá-lo, pois será preciso uma cirurgia. O triste lance aconteceu durante o coletivo: quando ia dar um chute na bola, antes da chegada de um companheiro, Edu diz ter ouvido um estalo e acabou caindo devido à dor. O meia foi levado ao hospital para fazer exames, por cerca de duas horas. Segundo o médico Rafael Llombart, até terça-feira será decido como e quando será feita a cirurgia.