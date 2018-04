Valencia empata com Granada e se distancia dos líderes do Espanhol

O Valencia se distanciou dos primeiros colocados do Campeonato Espanhol neste domingo, ao ficar apenas no empate por 1 a 1 diante do Granada, fora de casa. A equipe até conseguiu sair na frente, com Negredo, mas foi prejudicada com a expulsão de Alcácer e sofreu o gol que selou a igualdade no fim, com Isaac.

O resultado deixou o Valencia com 25 pontos, na quinta colocação, quatro atrás do Sevilla, que é o quarto e fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões. A equipe volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Rayo Vallecano. O Granada, por sua vez, é o 15.º, com 12 pontos, e pega o Espanyol domingo, fora de casa. Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, o Valencia abriu o placar já aos 37 minutos da etapa final, quando Negredo recebeu na área e fuzilou de canhota. Três minutos depois, Alcácer foi expulso, e aos 43, o Granada aproveitou a vantagem numérica para empatar. Isaac recebeu na área, dividiu com o goleiro brasileiro Diego Alves e tocou para o gol.