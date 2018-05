Valencia empata com La Coruña e estaciona no 4.º lugar

Com o placar, o Valencia perdeu a chance de roubar a terceira posição do Sevilla, que perdeu do Getafe no sábado. O Valencia soma agora 29 pontos, um a menos que o time de Luís Fabiano.

Já o La Coruña desperdiçou a oportunidade de chegar assumir a quarta colocação. Com 27 pontos, subiu do sétimo para o sexto lugar. A liderança segue com o Barcelona, que tem 39, cinco a mais que o vice-líder Real Madrid.

Preocupados em evitar a derrota, os dois times mostraram cautela dentro de campo e apostaram na marcação para segurar o rival. Como consequência, as equipes criaram poucas jogadas, imprimindo um ritmo lento ao confronto.

A melhor chance de gol aconteceu no primeiro tempo. O meia Valerón acertou a cabeça e parou no travessão, em grande oportunidade do La Coruña. No segundo tempo, os dois times tiveram maior iniciativa no ataque, mas não conseguiram balançar as redes.

Mais cedo neste domingo, Tenerife e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1. Nino abriu o placar para o Tenerife logo aos três minutos. Porém, Jurado igualou o placar aos 21. Antes do intervalo, Nino desperdiçou cobrança de pênalti e perdeu grande chance de seu time à vitória.