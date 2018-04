Valência empata com o Lille pela Liga Europa

O clube espanhol tomou a dianteira graças a Mata, mas Gervinho igualou para o time da primeira divisão francesa nos minutos finais da partida.

Ainda no Grupo B, o italiano Genoa obteve uma vitória de 2 x 0 sobre o Slavia Praga.

O Hamburgo, atual líder do campeonato alemão, perdeu de 3 x 0 do Rapid Vienna da Áustria no Grupo C, e os conterrâneos do Werder Bremen suaram para bater por 3 x 2 o Nacional da Ilha da Madeira de Portugal, pelo Grupo L.

Na mesma chave, o Atlético de Bilbao impôs uma vitória de 3 x 0 sobre o Austria Vienna. Já no Grupo G, o Villarreal deu menos alegria aos torcedores espanhóis com uma vitória magra de 1 x 0 sobre o Levski Sofia.

O Roma também deu desgosto ao perder de 2 x 0 do Basel da Suíça no Grupo E, e na mesma chave o inglês Fulham teve que se contentar com um empate com o CSKA Sofia com um gol para cada lado.

A Lazio saiu na frente com um gol de Foggia aos 13 minutos do segundo tempo, mas uma reação do Salzburgo no final do jogo deu dois gols e a vitória ao time austríaco.

A goleada do dia ficou por conta do Everton, que massacrou o AEK grego por 4 x 0 em partida do Grupo I.

O Toulouse, que vai mal no campeonato francês, conseguiu bater por 3 x 2 o Partizan Belgrado da Sérvia.