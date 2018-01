Valência empata e mantém ponta na Espanha O Valência empatou em 0 a 0 com o Valladolid, no campo do adversário, e se manteve na liderança do Campeonato Espanhol, agora com 44 pontos, dois de vantagem sobre o rival Real Madri, que enfrenta o Betis neste domingo. A equipe do Valência dominou o jogo, mas falhou muito nas conclusões. A equipe sentiu a ausência do atacante argentino Pablo Aimar, que estava suspenso. Ainda pela 20ª rodada, Murcia e Celta de Vigo empataram em 2 a 2. Barcelona e Bilbao também ficaram no empate: 1 a 1, no encerramento da rodada de hoje.