Valencia empata e perde chance de pressionar Real Madrid

A equipe de Unai Emery começou o dia com três pontos a menos que o Real Madrid e no terceiro lugar, e tentou se impor diante de um rival na zona do rebaixamento.

O Barcelona lidera o campeonato com 49 pontos em 19 partidas, depois de vencer o Real Valladolid por 3 a 0 no sábado.

O Real Madrid recebe o Málaga em seu estádio Santiago Bernabéu na última partida de domingo.

O Valencia tem 39 pontos e o Real Mallorca aparece em quarto lugar, com 34 pontos, superando o Deportivo La Coruña por diferença de gols, graças a um gol em um pênalti polêmico marcado por Borja Valero do Mallorca no empate em 1 a 1 com o Espanyol.

O Depor venceu por 3 a 1 o Athletic Bilbao no sábado.

Nos outros jogos, o Racing Santander fez 1 a 0 sobre o Sporting Gijón, o Villarreal venceu por 4 a 2 o Real Zaragoza e o Osasuna derrotou por 2 a 1 o Xerez.