Valencia empata em casa com Las Palmas e Gary Neville segue contestado

Pelo Espanhol, Neville acumula cinco empates e duas derrotas. Pela Copa do Rei, ele até venceu dois jogos, mas mais relevante foi a derrota para o Lyon que tirou o Valencia da Liga dos Campeões. No Nacional, a equipe é apenas 11.ª colocada, com 24 pontos, a apenas oito da zona de rebaixamento.

Nesta quinta, no Mestalla, o Las Palmas saiu na frente com um gol contra do francês Zahibo. Na segunda etapa, Paco Alcácer deixou tudo igual para o Valencia. Pelo time das Ilhas Canárias, Willian José ficou no banco.

Também nesta noite, o Sevilla recebeu o Mirandés, da segunda divisão, e venceu por 1 a 0, gol de N''Zonzi. Agora a equipe de Sevilha joga por um empate na partida de volta, na quarta-feira que vem. A vitória foi a quinta seguida.