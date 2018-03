Valencia empata no final e segue líder O gol de Mista aos 45 minutos do segundo tempo salvou o Valência, que conseguiu empatar com a Real Sociedad por 2 a 2, neste domingo. Com isso, a equipe reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol, ao lado do Real Madrid, que ganhou o clássico com o Atlético no sábado - os dois estão com 70 pontos. O Valência chegou a estar perdendo por 2 a 0, com gols de Xavi Alonso e Karpin para a Real Sociedad. Mas Vicente, aos 26 minutos, e depois Mista salvaram o time da casa.