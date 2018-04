Valencia empata sem gols contra o Sporting

O Sporting, que acabou com a série de 16 vitórias do Barcelona ao segurar o time catalão em um empate por 1 x 1 no final de semana passado, jogou com bastante disciplina para manter o time da casa com 48 pontos em 24 partidas.

O time dirigido por Unai Emery está nove pontos atrás do segundo colocado Real Madri, que joga em casa contra o Levante ainda neste sábado.

O Valencia, que talvez sentisse cansaço por conta do empate por 1 x 1 no meio da semana passada pela Copa dos Campeões da Europa contra Schalke 04, não foi capaz de pressionar muito o gol do Sporting até os minutos finais.

Um chute forte de Jonas, que entrou durante a partida, passou pelo goleiro, mas ficou fora do gol, selando uma noite frustrante para o time da casa que perdeu o atacante Aritz Aduriz por contusão no joelho.