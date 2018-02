Valencia encara jogo contra Osasuna como decisão Depois de ter perdido pontos valiosos nas últimas semanas, o Valencia, comandado pelo técnico Ronald Koeman, viaja até Osasuna, no sábado, para provar que deixou a má fase para trás. O time da costa do Mediterrâneo sofreu sua quinta derrota em oito partidas ao perder 3 x 0 para o Athletic Bilbao, no fim de semana passado, na primeira derrota do clube em casa para um adversário basco nos últimos 20 anos. A humilhante derrota levou Koeman a afirmar que a equipe havia atingido o fundo do poço e que precisava mudar imediatamente de atitude para evitar novos vexames. O meio-campo Joaquín acredita que as críticas do técnico holandês e a discussão ocorrida entre alguns dos jogadores durante um encontro de emergência realizado na segunda-feira ajudarão o Valencia a se recuperar. "Conversamos sobre tudo o que há de errado e dissemos algumas coisas que precisavam ser ditas. Mas tudo isso ficará restrito aos vestiários", afirmou nesta semana o espanhol. "Agora temos de deixar as coisas negativas para trás, nos concentrar nas coisas positivas e colocar isso em prática dentro de campo. Ainda temos tempo para resolver tudo." Apesar de seu fraco desempenho, o Valencia continua em sexto lugar na tabela, oito pontos atrás do líder Real Madrid. SITUAÇÃO CRÍTICA Já para o Real Betis, ex-clube de Joaquín, a situação é crítica. O time da Andaluzia demitiu o técnico Hector Cúper depois de uma derrota por 2 x 0 para o Atlético de Madri, no domingo -- a quarta derrota em cinco partidas. O treinador das divisões de base do clube, Paco Chaparro, foi convocado para dirigir o time principal interinamente, fazendo dessa a quarta mudança de técnico realizada pela equipe em menos de um ano. Chaparro terá como primeiro compromisso uma partida difícil contra o Villareal, no domingo. "A primeira coisa que precisamos fazer é recuperar o moral da equipe", afirmou o novo técnico. "Depois de um desempenho tão ruim, as coisas só podem melhorar." Confiança é o que não falta para o líder Real Madrid. O time do técnico Bernd Schuster manteve o aproveitamento de 100 por cento em casa ao vencer o Racing Santander por 3 x 1. Mas o Real Madrid deve encontrar maiores dificuldades ao viajar para o jogo contra o Athletic Bilbao, no sábado. O Barcelona, quatro pontos atrás do Real, em segundo lugar, espera que o atacante Samuel Eto'o possa disputar sua primeira partida da temporada no domingo, em casa, contra o Deportivo La Coruna. Eto'o ficou três meses afastado devido a uma lesão na coxa.