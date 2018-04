Valencia estreia com vitória magra sobre o Las Palmas no Espanhol

Depois de uma temporada sofrível e de chegar a brigar contra o rebaixamento em 2016/2017, o Valencia começou vencendo a nova edição do Campeonato Espanhol. Mesmo com muita dificuldade, a equipe pôde comemorar os três pontos ao derrotar o Las Palmas nesta sexta-feira por 1 a 0, em casa.

A vitória poderia ter sido mais tranquila se o Valencia aproveitasse a vantagem numérica, já que o adversário teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, dá ânimo à equipe para o duelo diante do Real Madrid, dia 27, fora de casa, pela segunda rodada. O Las Palmas, por sua vez, tentará a recuperação em seus domínios, contra o Atlético de Madrid, dia 26.

Em casa, o Valencia começou melhor nesta sexta-feira e não tardou para abrir o placar. Aos 21 minutos, Carlos Soler fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Simone Zaza, que chegou batendo da meia-lua, colocado, sem chances para o goleiro.

A situação do Las Palmas ficou pior aos 33 minutos, quando Halilovic acertou a sola da chuteira na perna de José Gaya e foi expulso direto. O Valencia, então, passou a dominar a posse, chegou a criar algumas oportunidades, mas errou demais na finalização e não alterou mais o placar.

A primeira partida do Campeonato Espanhol, no entanto, aconteceu momentos antes, entre Leganés e Alavés. E o brasileiro Gabriel foi o responsável por marcar o primeiro gol da competição e dar a vitória de 1 a 0 ao Leganés. No dia 27, a equipe vai visitar o Espanyol pela segunda rodada. Já o Alavés encara o Barcelona no dia 26, em casa.