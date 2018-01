Valencia faz 3 a 0 no Rayo Vallecano Valencia e Real Sociedad venceram seus jogos neste domingo e igualaram-se ao Celta, na liderança do Campeonato Espanhol, com 10 pontos. O Valencia não teve dificuldades para superar o Rayo Vallecano, por 3 a 0, em casa, gols de Mista, Baraja e Angulo. O Real Sociedad, fora, bateu o Osasuna por 3 a 2. Kaveci, Jauregui e Khokhlov fizeram para o Real, enquanto Punal e Rivero marcaram para o Osasuna.