Valencia faz 5 gols, reverte 3 a 0 e avança na prorrogação

VALÊNCIA - Desde 2005 uma equipe não revertia, na Liga Europa, uma desvantagem de três gols de diferença do jogo de ida de uma eliminatória. Nesta quinta-feira, o Valencia mostrou que o feito é possível. Jogando em casa, ganhou do Basel por 3 a 0 no tempo normal, levou a decisão da vaga nas semifinais para a prorrogação e saiu de campo classificado, com 5 a 0 no placar.

O herói da classificação foi Paco Alcácer, o atacante de 20 anos que roubou o lugar de Jonas no time titular do Valencia. Ele marcou o primeiro gol, aos 38 minutos do primeiro tempo, o terceiro, aos 35 da segunda etapa, e também o quarto gol, aos 8 do segundo tempo da prorrogação. Vargas e Juan Bernat completaram a contagem.

Surpresa da Liga Europa do ano passado, quando eliminou o Manchester United e chegou até a semifinal, o Basel entrou em campo nesta quinta-feira com grande vantagem. Na prorrogação, perdeu Marcelo Diaz, expulso aos 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação, e Sauro, nos acréscimos da mesma etapa.

Para o Valencia, a classificação para a semifinal é a segunda em três temporadas, repetindo o feito de 2011/2012. A equipe vai em busca do bicampeonato, uma vez que foi campeã em 2004.

A semifinal da Liga Europa terá Valencia, Sevilla, Benfica e Juventus, que brigam para estar na final do dia 14 de maio, na Arena Juventus, em Turim. O sorteio dos confrontos será nesta sexta-feira, em Lisboa, sede da final da Liga dos Campeões.

Os dois torneios europeus, juntos, terão quatro espanhóis entre os seus semifinalistas, uma vez que Real e Atlético de Madrid avançaram na Liga dos Campeões. Assim, a Espanha deve disparar ainda mais no ranking de coeficientes nacionais, que indica o número de vagas de cada país nas competições europeias.