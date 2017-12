Valencia fica a cinco pontos do título O Valencia venceu o Real Betis por 2 a 0, neste domingo, e ficou a uma vitória e dois empates do título do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Curro Torres e Ruben Baraja. Com o resultado de hoje mais a derrota do Real Madrid para o Deportivo La Coruña, sábado, por 2 a 0, a equipe somou 74 pontos, quatro a mais do que o rival direto na luta pelo troféu de campeão. Confira os demais jogos deste domingo: Murcia 2 X 1 Valladolid, Mallorca 2 X 1 Málaga, Albacete 3 X 1 Zaragoza, Sevilla 2 X 0 Athletic Bilbao, Sociedad 2 X 2 Villarreal 2-2, Osasuna 1 X 2 Racing Santander, Valencia 2 X 0 Betis. Barcelona x Espanyol completam a rodada a 35ª rodada.