Valencia frustra clubes brasileiros e contrata chileno Vargas

VALÊNCIA - São Paulo e Santos chegaram a abrir negociação com o Napoli para contratar o atacante Eduardo Vargas, mas não tiveram sucesso. Frustrando os clubes brasileiros, o chileno foi emprestado nesta quinta-feira para o Valencia, da Espanha, até o final da temporada europeia, em junho.

Vargas despontou para o futebol mundial no segundo semestre de 2011, quando comandou a Universidad de Chile na conquista do título da Copa Sul-Americana. Logo depois, foi contratado pelo Napoli por cerca de US$ 18 milhões. Mas ele nunca conseguiu se firmar no clube italiano.

Sem espaço para jogar no Napoli, ele foi emprestado para o Grêmio na temporada passada. Vargas teve boa performance no time gaúcho, ajudando-o a chegar ao vice-campeonato brasileiro. Com o fim do empréstimo, em dezembro, passou a ser assediado por São Paulo e Santos.

Mas foi o Valencia quem levou a melhor nessa disputa, convencendo o Napoli a emprestá-lo. "Estou muito orgulhoso de jogar num clube tão importante, que mostrou tanto interesse em mim. Agora, penso em devolver essa confiança com bom futebol", disse o chileno de 24 anos.

O Valencia vem fazendo campanha modesta na atual temporada, apenas em nono lugar no Campeonato Espanhol. Mas agora conta com o atacante da seleção chilena para fazer dupla de ataque com o brasileiro Jonas e melhorar sua performance nos próximos meses.