Valencia ganha e Barcelona tem jogo adiado O Valencia assumiu temporariamente a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer, neste domingo, o Racing Santander por 3 a 0, com gols de Ayoze (contra) e Vicente (2). O resultado deixou a equipe com 63 pontos, dois a mais que o Real Madrid, que logo mais à tarde enfrenta o Sevilla, no Santiago Bernabéu. Outro bom jogo da rodada foi adiado: Real Betis (11º) e Barcelona (3º) sequer entraram em campo por causa das condições do gramado, encharcado com as freqüentes chuvas que caem em Sevilha. Nos demais jogos deste domingo, Villarreal e Atlético de Madrid empataram sem gols, o Zaragoza bateu o Celta de Vigo por 2 a 0, o Real Murcia venceu o Mallorca por 2 a 0 enquanto Valladolid x Osasuna e Malaga x Albacete terminaram empatados por 1 a 1.