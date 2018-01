Valencia ganha e encosta no líder O atacante John Carew marcou dois gols e colocou o Valencia perto da liderança do Campeonato Espanhol. A vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal deixou a equipe com 28 pontos, um a menos que a Real Sociedad, que só joga domingo. Na outra partida disputada neste sábado, pela 14ª rodada, o Alaves ganhou do Atlético de Madrid por 2 a 0. A Real Sociedad é a maior surpresa do Campeonato Espanhol. A equipe da cidade de San Sebastián lidera e por enquanto, é a única invicta. Esse retrospecto impecável será colocado à prova neste domingo contra o Mallorca, que está em 5º lugar, com 18 pontos e também é uma das revelações da temporada de 2002-03. A partida tem como atração adicional o duelo dos artilheiros Kovacevic (Real, com 9 gols) e Pandiani (Mallorca, 8). O Real Madrid recebe o Recreativo Huelva, lanterna com 9 pontos. A equipe de Roberto Carlos, Figo e Zidane tem 21 pontos (em 12 jogos), está em 6º lugar e é mais do que favorita. Ronaldo não tem presença garantida, porque se recupera de dores musculares na perna direita. O jogo será às 15h30, com transmissão da ESPN/Brasil. O Barcelona, que atua em casa contra o Sevilha, vive situação curiosa. No campeonato nacional, vai mal ? é 10º colocado ?, mas compensa com campanha irrepreensível na Liga dos Campeões, com dez vitórias consecutivas. A equipe sevilhana tem 11 pontos e está em antepenúltimo lugar. Neste domingo, a rodada terá ainda Betis x Rayo, La Coruña x Málaga, Osasuna x Espanyol, Racing x Celta e Valladolid x Athletic Bilbao.