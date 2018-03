Valencia goleia e encosta no Real Madrid O Valencia goleou o Mallorca, neste domingo, por 5 a 1, e encostou no Real Madrid na classificação do Campeonato Espanhol. Agora, restando apenas nove rodadas, a diferença é de apenas um ponto: 61 a 60. Mista (3), Baraja e Angulo fizeram os gols do Valencia, enquanto Eto?o descontou para o Mallorca. Outro destaque da rodada foi o empate, por 4 a 4, entre Racing Santander e Celta. Confira outros resultados deste domingo: Albacete 2 x 0 Valladolid, Osasuna 2 x 1 Villarreal, Zaragoza 1 x 1 Espanyol e Sevilla 0 x 1 Malaga. Barcelona x Real Sociedad completa a 29ª rodada ainda neste domingo.