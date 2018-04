Valencia goleia e sobe para quarto lugar no Espanhol O Valencia segue sonhando com a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste domingo, a equipe conseguiu um importante triunfo ao golear o Rayo Vallecano, agora com chances apenas remotas de classificação para a próxima Liga Europa, por 4 a 0, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.