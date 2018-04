Valencia goleia Elche e permanece em 3º lugar no Espanhol

O triunfo desta sexta-feira levou o Valencia aos 60 pontos, o que garante o time em terceiro lugar no Campeonato Espanhol até o encerramento da rodada, atrás apenas de Barcelona e Real Madrid, que vão duelar no domingo no Camp Nou. Já o Elche, que conta no seu elenco com o atacante brasileiro Jonathas, ex-Cruzeiro, está em 15º lugar, com 27 pontos, na luta contra o rebaixamento.

Apesar do placar dilatado, o Valencia, que teve o goleiro brasileiro Diego Alves, ex-Atlético Mineiro como titular, demorou para marcar o seu primeiro gol. E quem abriu o caminho para a vitória foi o português André Gomes, aos 44 minutos da etapa inicial.

Os outros gols saíram no segundo tempo. Alcacer ampliou para 2 a 0 aos 12 minutos, o chileno Enzo Roco fez um gol contra aos 26 minutos e o argentino Nicolas Otamendi, que ano passado defendeu o Atlético-MG, definiu o placar de 4 a 0 ao marcar o seu gol aos 47 minutos.