Valencia goleia La Coruña e lidera Demorou um pouco, mas a ordem está reestabelecida no Campeonato Espanhol. Após três rodadas de muitas surpresas, com Osasuna, Espanyol e Zaragoza chegando a liderar a competição, as grandes potências do país já surgem nas primeiras colocações após a realização da quarta jornada. O primeiro colocado é o atual campeão Valencia (10 pontos), seguido de Real Madrid (9) e Barcelona (7), que nesta quinta-feira recebe o Zaragoza (7). O Valencia mostrou nesta quarta-feira porque é considerado favorito ao bicampeonato. Visitou o Deportivo La Coruña, deu verdadeira aula de futebol, venceu por 5 a 1 e calou o público que foi ao estádio Riazór. Antes de mais nada, o Valencia defendeu-se com eficiência. O técnico italiano Claudio Ranieri conseguiu formar parede defensiva intransponível nos minutos iniciais e não deu chances às investidas do La Coruña. Domada a empolgação do time da casa, o Valencia foi ao ataque com velocidade. Assim, aos 18 minutos Baraja surpreendeu marcadores e cruzou para Corradi fazer 1 a 0. A lição seguinte dos campeões espanhóis se baseou em utilizar os contra-ataques. Foram mais quatro gols construídos nessa estratégia: Di Vaio, aos 36, Vicente, aos 43, e Rufete, aos 45 do primeiro tempo; e Baraja, aos 6 do segundo. E nem o gol de honra, de Pandiani, aos 19, assustou. Domingo, o Valencia visita o Levante (7) e tenta conter o ímpeto do rival, recém-promovido à primeira divisão e que nesta quarta-feira bateu o Atlético de Madrid (7 pontos), por 1 a 0. Demais resultados do dia: Betis 2 x 1 Athletic Bilbao; Getafe 1 x 0 Espanyol; Málaga 4 x 1 Numancia; Albacete 0 x 0 Mallorca; Villarreal 0 x 0 Sevilla e Real Sociedad 0 x 1 Racing Santander .