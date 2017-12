Valencia leva 3 a 1 do Las Palmas e reencontra a crise

Durou duas rodadas o respiro do Valencia contra a crise que atinge o Mestalla na atual temporada. No fechamento da 20.ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira, o time valenciano até saiu na frente do Las Palmas, na casa do rival, mas levou a virada e perdeu por 3 a 1.

A derrota foi a 10.ª do Valencia na temporada e faz a equipe reencontrar a crise, depois de vitórias sobre o Espanyol e o Villarreal nas duas rodadas anteriores. Em 19 jogos, o time só ganhou cinco vezes.

Agora sob o comando do técnico Voro, substituto de Cesare Prandelli, o Valencia saiu na frente nas Ilhas Canárias, com Santi Mina. Ainda na primeira etapa, Jonathan Viera, com um belo chute de fora da área, deixou tudo igual.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Munir foi expulso logo no começo do segundo tempo, deixando o Valencia com um jogador a menos. O Las Palmas cresceu e virou com o uruguaio Mauricio Lemos. O terceiro gol veio com Kevin Boateng, ex-Milan, numa falha bizarra de Mangala. Foi o sexto gol dele no Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o Las Palmas chegou ao 11.º lugar do torneio, com 28 pontos. São apenas seis de diferença para o Villarreal, que por enquanto ficaria com a última vaga na Liga Europa, em sexto.

Já o Valencia só pensa em não cair. Tem 19 pontos, em 15.º lugar. O primeiro da zona de degola é o Sporting Gijón, com 13. Osasuna e Granada ganharam só um jogo cada até agora e têm tudo para ocupar duas das três vagas na segunda divisão da próxima temporada.