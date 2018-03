Valencia leva virada e perde para o Alavés fora de casa no Espanhol

O Valencia perdeu ótima oportunidade de se distanciar de vez do rebaixamento neste sábado. Fora de casa, a equipe saiu na frente diante do Alavés já no segundo tempo, mas cedeu à pressão dos donos da casa e levou a virada por 2 a 1, em jogo válido pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O triunfo levou o Alavés a 33 pontos, na décima colocação. Já o Valencia desperdiçou a chance de embalar a sua terceira vitória consecutiva e parou nos 26 pontos, em 14.º. A sorte da equipe é que Sporting Gijón, Granada e Osasuna fazem campanhas pífias e parecem destinados ao rebaixamento.

O Alavés foi melhor durante toda a partida neste sábado e perdeu diversas chances. Principalmente por causa do brasileiro Diego Alves, que fez grande partida e fechou o gol dos visitantes enquanto pôde.

O castigo para os donos da casa veio aos 24 minutos do segundo tempo. Dani Parejo cobrou falta com muita força, no ângulo esquerdo. Pacheco espalmou, a bola bateu no travessão e ficou com Carlos Soler, que emendou de primeira, entre as pernas do goleiro.

O gol não mudou o ímpeto do Alavés, que seguiu pressionando e buscou a virada. Aos 32 minutos, Ibai Gómez recebeu pela esquerda na entrada da área, foi cortando para o meio e bateu cruzado, sem chance para Diego Alves.

Aos 40, Katai recebeu sozinho na área, na bobeada de Cancelo, que dava condições. O atacante, então, teve calma para ameaçar bater, tirar Diego Alves do lance, e tocar para a rede. Qualquer chance de nova reação do Valencia foi por água abaixo logo na sequência, com a expulsão de Orellana.

O Alavés volta a campo na quarta-feira, quando visita o Granada pelo Espanhol. Um dia antes, o Valencia terá pela frente o Leganés, desta vez em casa.