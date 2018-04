Valencia mantém série invicta, vence o Deportivo e se firma no G4 Sem perder há mais de um mês, o Valencia vai garantindo seu lugar no G4 do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, a equipe do técnico Nuno Espírito Santo alcançou a quinta vitória em seis jogos ao ganhar do Deportivo La Coruña, em casa, no Mestalla, por 2 a 0. A partida abriu a 27.ª rodada do torneio.