Valencia marca gol nos acréscimos e ganha do lanterna

A vitória fora de casa não muda muito a situação do Valencia no Campeonato Espanhol. Agora, tem 33 pontos e ocupa a quinta colocação - está completamente fora da disputa pelo título, já que o Barcelona lidera com 55 pontos. Mas o resultado deste sábado serve para dar confiança ao time, depois da eliminação para o Real Madrid na Copa do Rei e antes da disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa (encara o Paris Saint-Germain a partir do dia 12 de fevereiro).

Vivendo grave crise financeira, o Deportivo La Coruña faz péssima campanha nesta temporada. Ocupa a lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas 16 pontos, e dificilmente vai escapar o rebaixamento. Para piorar, o time do volante brasileiro Paulo Assunção sofreu um duro castigo neste sábado: jogando em casa, conseguia um difícil empate com o Valencia, mas acabou levando gol nos acréscimos.

No Estádio Riazor, o Valencia abriu o placar com o atacante brasileiro Jonas, logo no primeiro minuto. O Deportivo La Coruña conseguiu a virada ainda na etapa inicial, após Riki marcar duas vezes, aos 32 e aos 46. Aí, já no segundo tempo, o time da casa perdeu Silvio, expulso. Depois disso, Nelson Haedo Valdez, aos 18, e Ricardo Costa, aos 46, fizeram 3 a 2 para os visitantes. No final, Paulo Assunção também recebeu o cartão vermelho, para completar a noite desastrosa do lanterna.

Mais três jogos aconteceram neste sábado no Campeonato Espanhol: Celta 1 x 1 Real Sociedad, Levante 2 x 1 Valladolid e Zaragoza 0 x 0 Espanyol. Neste domingo, a 21ª rodada tem outras cinco partidas programadas: Real Madrid x Getafe, Rayo Vallecano x Betis, Barcelona x Osasuna, Athletic Bilbao x Atlético de Madrid e Mallorca x Málaga. E na segunda-feira, ainda haverá Sevilla x Granada.