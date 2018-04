Valencia marca nos acréscimos e vence o Sevilla pelo Espanhol O Valencia voltou a vencer no Campeonato Espanhol neste domingo. Depois de quatro derrotas consecutivas, o time derrotou o Sevilla por 2 a 1, em casa, e respirou um pouco na tabela. O herói do dia foi o atacante Negredo, que selou o resultado com um gol nos acréscimos do segundo tempo.