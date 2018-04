Valência obtém empréstimo de U$106 mi e pode vender estrelas

O banco local Bancaja concordou em emprestar o dinheiro à fundação beneficente do clube, e o governo regional, conhecido como Generalitat, garantiu o empréstimo, informou o clube em seu site oficial (www.valenciacf.com).

A fundação planeja comprar o restante de 1,53 milhão de ações disponíveis em um aumento de capital, com o qual já levantou cerca de 18,75 milhões de euros, acrescentou o site.

"A partir deste momento começa uma nova era de estabilidade, e os jogadores podem se concentrar inteiramente no futebol", disse Llorente. "Solucionamos uma situação muito difícil e preocupante."

A fundação do Valência disse em um comunicado que planeja disponibilizar ações àqueles que não puderam participar da fase inicial de aumento de capital.

"Finalmente o clube está sendo devolvido aos torcedores do Valência", disse Llorente.

O time terminou a última temporada em sexto lugar e se classificou para a potencialmente lucrativa Liga da Europa. Mas suas preocupações financeiras forçaram uma interrupção na construção do novo estádio, e autoridades disseram que podem ter que vender talentos como David Villa e David Silva, também atuantes na seleção espanhola.

As dívidas do clube, de cerca de 500 milhões de euros, rivalizam com as de Real Madrid e Barcelona, mas o Valência carece do grande poder de arrecadação dos dois gigantes da primeira divisão.