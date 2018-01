Valencia perde e deixa liderança para Real O Valencia tropeçou na 21ª rodada do Campeonato Espanhol e entregou a liderança para o Real Madrid. Enquanto o time dos brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos ganhou do Villarreal por 2 a 1 no sábado, chegando aos 46 pontos, o Valencia perdeu para o Osasuna por 1 a 0, neste domingo, e permaneceu com 44. Em outros jogos disputados neste domingo: Malaga 2 x 3 Valladolid, Zaragoza 1 x 3 Mallorca, Racing Santander 3 x 2 Murcia, Celta 2 x 5 Real Sociedad e Espanyol 1 x 2 Betis. Para completar a rodada, jogam Sevilla x Barcelona e Bilbao x Deportivo de La Coruña.