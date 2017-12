Valencia perde e divide a ponta O Rayo Vallecano tornou o Campeonato Espanhol ainda mais emocionante. O lanterna do torneio ontem à tarde recebeu o Valencia, um dos principais candidatos ao título, e aprontou uma agradável molecagem, ao vencer por 2 a 1, de virada. Mesmo com esse resultado, ainda está ameaçado de rebaixamento, mas embolou a briga pelo título. O Valencia manteve os 53 pontos, assim como o Real Madrid, que na noite de sábado empatou com o Barcelona por 1 a 1. O Deportivo tem 51 e o Betis está com 50 a oito rodadas do encerramento da temporada de 2001-2002. Leia mais no Estadão