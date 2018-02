Valencia perde em casa e desperdiça boa chance no Espanhol

Com chances de assumir a vice-liderança do Campeonato Espanhol, depois do empate do Barcelona com o Espanyol no sábado, e de se firmar na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa, o Valencia vacilou feio neste domingo. O time perdeu em casa para o Atlhetic Bilbao, por 3 a 0, e não conseguiu nada do que pretendia. Veja também: Classificação e jogos da rodada Yeste, cobrando falta, e Llorente, duas vezes, marcaram para os visitantes de Bilbao, que começaram o jogo a apenas uma colocação da zona de rebaixamento. Agora, o Valencia permanece com 27 pontos e ainda fora da zona de classificação para o maior torneio da Europa. Isso porque o Atlético de Madri venceu por 2 a 0 o penúltimo colocado Betis e tomou a quarta colocação graças ao saldo de gols. Em outra partida deste domingo, o Villarreal desperdiçou a oportunidade de retomar a vice-liderança nesta 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O time foi a Valladolid e perdeu para os donos da casa por 2 a 0 - gols de Llorente e Victor. Ainda assim, o Villarreal permanece na chamada zona de classificação da Liga dos Campeões, em terceiro lugar, com a mesma pontuação do Barcelona - 28 pontos -, mas com saldo de gols inferior. A liderança do Campeonato Espanhol é do Real Madrid, que venceu no sábado e soma 32 pontos. Susto Na derrota de virada do lanterna Levante para o Getafe, por 2 a 1, o zagueiro Iñaki Descarga, do time derrotado, deu um susto ao cair inconsciente após se chocar com Rubén de la Red, do Getafe. Ele foi levado de ambulância do Estádio Alfonso Pérez ao hospital mais próximo. Por alguns instantes teve de respirar com a ajuda de aparelhos, mas já tem situação estável. Também neste domingo, o Deportivo La Coruña se complicou ao perder em casa para o Osasuna, por 2 a 1, e entrou para zona de rebaixamento. E nos demais jogos do dia, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, o Recreativo Huelva derrotou o Zaragoza por 2 a 1 e o Mallorca ficou no empate de 1 a 1 com o Múrcia.