Valencia perde em casa e desperdiça chance de garantir vaga na Liga dos Campeões

O Valencia desperdiçou nesta quarta-feira a oportunidade de garantir vaga antecipada para a Liga dos Campeões. Em casa, o time perdeu por 2 a 1 para o Getafe pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado, no entanto, não atrapalha muito os planos da equipe. O Valencia ocupa a quarta colocação na tabela, com 65 pontos, com 13 de vantagem para o quinto colocado, o Betis, faltando cinco rodadas para o término da competição.

Para confirmar a vaga por antecipação, o Valencia precisava vencer o adversário e torcer por um tropeço do Betis, que receberá o Las Palmas na quinta-feira, no encerramento da rodada. O Getafe, com a vitória, mantém viva as esperanças de alcançar um lugar na Liga Europa. O time ocupa a oitava colocação, com 45 pontos, a seis do Villarreal, o sexto colocado.

Pelas regras do Campeonato Espanhol, os quatro primeiros colocados garantem vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. O quinto vai à fase de grupos da Liga Europa e o sexto disputará os playoffs da Liga Europa.

No duelo desta quarta-feira, o Getafe abriu dois gols de vantagem marcados por Loic Remy. O Valencia conseguiu descontar aos 25 minutos do segundo tempo com o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo. E quando pressionava em busca do empate, a quatro minutos do final, o time anfitrião ficou com um a menos após a expulsão de Daniel Parejo.

Em outro duelo desta quarta-feira, o Eibar derrotou o Espanyol por 1 a 0, fora de casa, com um gol de David Lomban. O time visitante subiu para o 11º lugar, com 43 pontos. O Espanyol é o 16º, com 36.