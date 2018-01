Valencia perde para o Lyon em casa e é eliminado; Gent avança às oitavas

Mesmo perdendo os 100% de aproveitamento, o Zenit passou às oitavas com a ponta da chave, com 15 pontos, seguido pelo Gent, que somou 10. A terceira colocação ficou com o Valencia, com seis pontos, enquanto o Lyon terminou na lanterna, com quatro, e só conquistou sua primeira vitória nesta quarta.

Para não depender do resultado da outra partida, o Gent foi para cima do Zenit e marcou o primeiro aos 17 minutos. Depoitre recebeu cruzamento da esquerda e desviou de cabeça para a rede. Mas o empate saiu no segundo tempo, aos 20 minutos, quando Dzyuba aproveitou confusão na área e bateu cruzado.

Com o resultado, o Gent dependeria da outra partida para saber se estava classificado ou não, mas as dúvidas dos belgas terminariam aos 32 minutos. Milicevic aproveitou sobra na entrada da área e encheu o pé para definir o triunfo dos anfitriões.

Já na Espanha, quem deu as cartas foi o Lyon. Mesmo sem qualquer chance de classificação, ou sequer de ir à Liga Europa, o time francês surpreendeu o Valencia do técnico recém-contratado Gary Neville.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, e foi um golaço. Cornet recebeu pelo lado direito do ataque, cortou seu marcador e colocou no ângulo. Com o Valencia todo em cima na etapa final, os franceses aproveitaram para matar o jogo. Aos 30 minutos, Lacazette puxou contra-ataque, avançou sem marcação e bateu cruzado, para a rede.