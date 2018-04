Valencia perde para Real Sociedad e cai para sexto

Apesar da derrota, foi o Valencia que saiu na frente, com Soldado, aos 25 minutos. A reação dos donos da casa começou ainda na etapa inicial, com Martinez, que marcou aos 34 minutos. A Real Sociedad foi para cima no segundo tempo e virou com Chory Castro. Agirretxe deixou sua marca duas vezes e garantiu o resultado, enquanto Jonas fez o seu nos acréscimos.

Ainda neste domingo, o Málaga venceu o Getafe por 2 a 1, em casa, e chegou à quinta colocação, com 53 pontos, ultrapassando o Valencia no saldo de gols. O paraguaio Roque Santa Cruz e o zagueiro brasileiro Weligton marcaram para os mandantes, enquanto Valera descontou para o Getafe, nono colocado, com 44 pontos.

Na parte intermediária da tabela, Sevilla e Valladolid empataram por 1 a 1 e pouco almejam na competição. O Sevilla é o décimo colocado, com 43 pontos, enquanto o Valladolid é o 12.º, com 40. Entre eles está o Espanyol, que perdeu para o Granada, 16.º, por 1 a 0 neste domingo.