Valencia quer Atlético-PR focado na luta contra a queda

"Primeiro o Atlético tem que pensar em conseguir os pontos para tirar a equipe matematicamente do rebaixamento. E depois vamos pensar em conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem", afirmou o meio-campista, preferindo ser cauteloso.

Para Valencia, uma vitória sobre o Palmeiras, no sábado, vai aumentar a motivação do Atlético-PR para a reta final do Brasileirão. "Se vencermos o líder, nosso time fica ainda mais motivado para este final de campeonato. A torcida fica feliz também. Contra o Sport foi um jogo feio, mas conseguimos os três pontos. Então uma vitória sábado seria muito importante para nós", disse.