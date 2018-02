Valencia recebe Inter de Milão e quer acabar com ´maldição´ O Valencia não enfrenta somente a Inter de Milão pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Os espanhóis, que empataram em 2 a 2 no Giuseppe Meazza, encaram a ´maldição´ que têm com relação a equipe italiana nas últimas temporadas da competição. Em duas ocasiões o Valencia foi eliminado da Liga pela Inter jogando em seu estádio, o Mestalla. Porém, dessa vez os espanhóis recebem os italianos com um belo resultado conquistado no jogo de ida e têm boas chances de classificação para as quartas, já que a equipe milanesa precisa vencer a partida ou empatar por três ou mais gols. Para o jogo o Valencia não contará com seu capitão David Albelda, que está suspenso, que será, provavelmente, substituído por Rubén Baraja, que formará a dupla de volantes com Carlos Marchena. Mas a grande dúvida entre os espanhóis é se Fernando Morientes formará a dupla de ataque com David Villa. Morientes está lesionado e sua titularidade ainda depende do resultado de uma avaliação médica. Se ele for vetado pelos médicos do clube, o meia-atacante Silva pode ser adiantado, mas mesmo assim o ataque ficaria só com Villa na frente. Em ótima fase no Campeonato Italiano, onde é líder isolada e potencial campeã, a Inter de Milão só tem dúvidas em seu setor defensivo. O volante francês Olivier Dacourt e o zagueiro argentino Nicolás Burdisso disputam uma posição que será decidida de acordo com a formação que o técnico Roberto Mancini escolher. Mas a situação que mais preocupa é a falta dos volantes Patrick Vieira e Esteban Cambiasso, que não jogam por estarem machucados. Em princípio Dacourt pegaria a vaga de seu compatriota Vieira, mas suas últimas atuações não deram muita confiança a Mancini, que poderia optar por mais um zagueiro e assim deixaria seu meio-campo mais ofensivo, com Javier Zanetti e Luis Figo nas alas e Dejan Stankovic na armação. Mas no ataque não há dúvidas, o brasileiro Adriano perdeu sua vaga para o veterano argentino Hernán Crespo, que fará dupla com o sueco Zlatan Ibrahimovic. Apesar do empate na partida de ida, a Inter está desde sábado treinando em Valência e está otimista na classificação, pois o time já contabiliza 33 partidas sem perder. Prováveis escalações: Valencia - Cañizares; Miguel, Albiol, Ayala e Moretti; Angulo, Marchena, Baraja e Silva; Morientes e Villa. Técnico: Quique Sánchez Flores. Inter de Milan - Julio César, Maicón, Córdoba, Materazzi e Maxwell (Burdisso); Figo, Zanetti, Dacourt (Burdisso) e Stankovic; Ibrahimovic e Crespo. Técnico: Roberto Mancini. Arbitro: Wolfgang Stark (ALE) Local: Estádio Mestalla, Valência (ESP) Horário: 16h45 (de Brasília).