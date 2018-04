Valência recusa proposta por Ayala O Valência recusou uma oferta de 2,8 milhões de pesetas (US$ 15,04 milhões) pelo passe do zagueiro argentino Roberto Ayala, um dos melhores jogadores do clube espanhol. A proposta foi do Manchester United, disse uma fonte do Valência. ?Ayala não está à venda?, afirmou a fonte. Ayala tem 27 anos, e está no clube espanhol desde dezembro de 2000, depois de jogar no Milan, da Itália.