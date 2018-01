Valencia segue na liderança do Espanhol O Valencia é o líder absoluto na Espanha. Com a goleada deste domingo, 4 a 0 sobre o Espanyol, no Estádio Mestalla, pela sétima rodada, a equipe chega aos 19 pontos - um a mais que o vice-líder La Coruña. Além disso, é o único time invicto na Liga Espanhola. De quebra, tem a defesa menos vazada: o goleiro Santiago Cañizares não sofre gol há 606 minutos; o último (e único no campeonato), foi na primeira rodada, contra o Valladolid, 1 a 1. O Valencia venceu seis partidas consecutivas. Ricardo Oliveira, com dores musculares na perna esquerda, foi poupado pelo técnico Rafael Benítez. Na próxima rodada, fim de semana que vem, o Valencia enfrenta o La Coruña, no Estádio Riazor. A vitória começou a ser construída aos sete minutos de jogo, com o atacante Mista. Aos 44, Baraja ampliou. Um minuto depois, Mista fez o seu segundo no jogo, o terceiro do Valencia. E Vicente encerrou a goleada aos 33 minutos do segundo tempo: 4 a 0. "Temos de mostrar a nossa força em jogos como esse, dentro de casa", disse o técnico Benítez.