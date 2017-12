Barcelona terá o Valencia pela frente na semi da Copa do Rei

Um sorteio realizado nesta sexta-feira definiu os dois confrontos da semifinal da Copa do Rei. E o atual campeão Barcelona acaba de saber que terá pela frente na próxima fase da competição o Valencia, que na última quinta eliminou o Las Palmas com uma vitória por 1 a 0.

Pelo sexto ano seguido na semifinal do torneio nacional, o Barça fará o jogo de ida da decisão atuando no Camp Nou, na próxima semana. Assim, o Valencia - este pela primeira vez na disputa por uma vaga na decisão desde 2008, quando ficou com o título - terá a vantagem de atuar em casa por uma vaga na final.

Também nesta sexta, o sorteio definiu que Sevilla e Celta travarão o outro duelo da semifinal desta Copa do Rei. Ganhador de todos os seis jogos que disputou nesta edição da competição, a equipe de Sevilha atuará em casa no confronto de ida, enquanto o time de Vigo jogará em seus domínios na partida de volta daquela que será a sua primeira aparição na semifinal do torneio nacional em 15 anos. Em 2001, o Celta eliminou o Barça na semi antes na cair diante do Zaragoza na decisão.

NEYMAR - Autor do terceiro gol do Barcelona na vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, na última quarta-feira, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Rei, Neymar voltou a treinar nesta sexta e confirmou presença no duelo que o time fará contra o Atlético de Madrid, neste sábado, no Camp Nou, que valerá a liderança do Campeonato Espanhol.

O brasileiro sofreu um pisão no tornozelo direito no triunfo sobre o Bilbao e estava com um hematoma no local, mas trabalhou normalmente nesta sexta e assim teve presença garantida no confronto, cuja importância foi exaltada pelo próprio atacante nesta sexta.

"Para mim este jogo é como uma final", disse o jogador, em entrevista ao canal de TV do Barça, que lidera o Espanhol hoje com os mesmos 48 pontos do Atlético de Madrid, mas com a vantagem de ter disputado um jogo a menos do que o rival por causa de sua participação no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

Além de Neymar, Arda Turan, Andrés Iniesta e Jordi Alba, que não enfrentaram o Athletic Bilbao na última quarta-feira, também treinaram nesta sexta e ficaram à disposição do técnico Luis Enrique, que deverá contar com força total do Barcelona para este confronto decisivo do Espanhol.