Valencia tenta manter a liderança O Valencia, líder do Campeonato Espanhol com 43 pontos, abre neste sábado o returno da competição, na visita ao Valladolid (25). O Barcelona (27) recebe o Athletic Bilbao (26) e o Murcia (lanterna, com 12) joga em casa com o Celta (antepenúltimo, com 20). O sorteio das quartas-de-final da Copa do Rei apontou os jogos Real Madrid x Valencia, Sevilla x Atlético de Madrid, Barcelona x Zaragoza e Alavés x Celta.