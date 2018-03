Valencia tenta segurar seu técnico No Valencia, adversário do Bayern de Munique na decisão da Liga dos Campeões, o assunto principal é o futuro do técnico argentino Hector Cúper. Ao levar sua equipe à final do torneio mais importante da Europa pelo segundo ano consecutivo, o prestígio do treinador aumentou, assim como os rumores de sua transferência para outro clube na próxima temporada. Cúper anunciou há dois meses sua disposição de deixar o Valencia e é considerado favorito para assumir o cargo de novo treinador do Barcelona. O técnico argentino tem todos os requisitos preferidos do presidente do clube catalão, Joan Gaspart: é um profissional de prestígio, que costuma fazer bom trabalho com os jogadores de defesa, ponto fraco do Barça há anos. Apesar da preferência por Cúper, existem outros treinadores na disputa pelo cargo. Entre os nomes citados estão os do inglês Arsene Wenger, que atualmente treina o Arsenal, e do holandês Ronald Koeman, ex-jogador do próprio Barcelona. Outro nome que chegou a ser cogitado foi o do brasileiro Luiz Felipe Scolari, atualmente no Cruzeiro, mas a diretoria da equipe espanhola desmentiu a possibilidade de contratá-lo. A diretoria do time onde joga o brasileiro Rivaldo avisa que nome do novo técnico não deverá ser divulgado antes de 30 de julho. Segundo Gaspart, a prioridade nos próximos dois meses é "colocar ordem em casa".