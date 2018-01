Valencia tropeça em casa no Espanhol O Valencia apenas empatou por 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste sábado, no Estádio Mestalla, em Valência, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Extberria abriu o placar para os visitantes aos 13 e Vicente empatou aos 30 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Valencia pulou provisoriamente para o quarto lugar, com 26 pontos. O Bilbao agora é o 17.º, com 11.