Valencia vence Athletic Bilbao de virada na Espanha O Valencia conseguiu um importante triunfo na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao derrotar, neste domingo, o Athletic Bilbao por 2 a 1, fora de casa. Com o triunfo, a equipe assumiu a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 28 pontos. O time de Bilbao está em oitavo lugar, com 20 pontos.