Valencia vence Atlético de Madri O Valencia venceu neste sábado o Atlético de Madri por 3 a 0, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol com 50 pontos, um a mais que o Real Madri. O time de Ronaldo está jogando neste momento contra o Malaga e pode recuperar a liderança em caso de vitória. Miguel Ferrer (2) e Vicente Rodríguez marcaram os gols do Valencia.