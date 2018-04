Valencia vence e assegura terceira posição na Espanha

Mata, David Silva e Marchena marcaram os gols do Valência. O time que chegou a ceder o empate ao Xerez, que balançou as redes com Calvo, mas depois liquidou o rival. Com a derrota, a equipe da casa deu continuidade ao seu calvário na competição, pois ocupa a lanterna da tabela, com apenas sete pontos em 17 confrontos até aqui.

Já o La Coruña assegurou a sua vitória, no Estádio Riazor, com um gol de Rodriguez. A derrota imposta ao Osasuna fez o time cair duas colocações e ficar em 14.º, com 17 pontos.

O Sporting Gijón, por sua vez, chegou à nona colocação, com 24 pontos, ao bater o Getafe por 1 a 0, em casa, deixando o rival estacionado na sétima posição, com 27.

Em outro confronto disputado neste domingo, o Espanyol superou o Zaragoza por 2 a 1, em casa, e subiu duas posições, chegando ao 13.º posto, com 19 pontos. O adversário derrotado amarga a penúltima colocação, com 13.

Também neste domingo, o Málaga empatou por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, com um gol marcado pelo brasileiro Wellington. O empate manteve o Málaga na zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com 14 pontos, enquanto o Bilbao é o oitavo, com 27.