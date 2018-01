Valencia vence e briga por vaga na Liga dos Campeões 2008 Com dois gols de Joaquin, o Valencia venceu neste sábado o Recreativo, em casa, por 2 a 0 pela 32.ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória deixa o time mandante na quarta colocação com 56 pontos, perto de garantir uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões. Os visitantes permanecem na sétima colocação, com 49. Os gols da vitória saíram somente no segundo tempo da partida. Aos 14 minutos, Joaquin recebeu passe de Villa e soltou a bomba com a perna direita para abrir o placar para os donos da casa. Três minutos depois, Silva passa a bola para o meia espanhol chutar e marcar o segundo dele e o segundo do Valencia no jogo. No outro jogo deste sábado, o Atlético de Madrid empatou em casa com o Betis por 0 a 0. O time da capital espanhola segue na sexta colocação com 51 pontos, enquanto os visitantes estão em 15.º, com 35.